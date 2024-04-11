中日高級別人文交流論壇在東京舉行

圖為中日經濟界對話會現場。（來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據新華社報導，由中國公共外交協會、中國駐日本大使館主辦的中日高級別人文交流論壇10日在日本東京舉行。



論壇圍繞“構建符合新時代要求的建設性穩定的中日關係”的主題，在政治經濟、文化、青少年、媒體等多個分論壇進行了熱烈的交流。中國公共外交協會會長吳海龍、中國駐日本大使吳江浩、日本前首相福田康夫、日本外務大臣政務官高村正大等出席會議並發表致辭，中日兩國專家學者、青年代表等百人參加。



吳海龍在致辭中犀利地指出，當前中日兩國關係並不盡如人意，雙方存在政治上互信缺失、民眾好感度持續走低、第三方對雙邊關係的干擾等諸多問題。因此，從人文交流做起，增進中日雙方更多領域的交流與互信十分必要。期待中日兩國友好相處，兩國人民相互尊重，相互成就。



吳江浩在致辭中表示，中日兩國互為重要近鄰，在兩千多年的交往史中，兩國人民互學互鑒，不僅促進了各自發展，也為亞洲文明進步作出了貢獻。當前中日關係處於承前啟後的關鍵時刻，雙方應以去年11月兩國領導人會晤重要共識為引領，在妥處矛盾分歧的同時，加強人文交流和務實合作，共同推動兩國關係向前發展。



福田康夫表示，日中兩千年以上的交流歷史，不是單純依靠政府的力量就可以實現的，必須借助民間力量才能更好地促進政府之間的交流。



高村正大在致辭中表示，去年11月，日中兩國領導人重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的日中關係。期待交流會能為兩國的交流提供更多智慧，加深兩國民眾的相互理解。