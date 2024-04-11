南海安全局勢升級，不應低估菲律賓的破壞力

南昌艦參加中俄“海上聯合－2021”軍事演習（來源：新華社） 中評社北京4月11日電／去年以來，菲律賓持續強化其在南海所謂的“主權”聲索強度，頻頻在南海發起挑釁侵權行動，持續推動南海安全形勢升溫。



一方面，菲律賓通過多次向仁愛礁非法“坐灘”的軍艦運補加固建築材料、多次非法侵闖黃岩島礁盤及鄰近海域，並借“護漁”之名非法侵闖鱟藤礁鄰近海域等多點高頻的侵權之舉，配以抹黑歪曲中國合法維護海洋權益的輿論攻勢，試圖塑造其“弱小”“受欺凌”的形象，吸引國際社會的關注。另一方面，菲律賓加大與美國、日本、澳大利亞、印度等域外大國的安全合作，創立所謂“合作機制”，借助域外勢力提升自身軍事和准軍事力量建設的同時，為其非法侵權行徑撐腰壯勢。4月7日，美國、日本、澳大利亞、菲律賓在南海舉行的首次四國聯合海上軍演，是菲律賓借外力攪動南海局勢的表現。



鑒於此，南海地區國家不應低估菲律賓漸進式、一意孤行的侵權行為，特別是對支撐本地區安全互信基礎上的逐步侵蝕，同時更要提防菲律賓將南海安全局勢推入螺旋升級的困境。



其一，菲律賓南海政策的轉向正成為域外勢力攪局，撬動南海局勢升溫的支點。菲律賓與域外勢力苟合所架設的雙邊、小多邊和多邊的所謂“合作機制”，已成為南海局勢最顯著的不穩定因素。儘管菲、日、美、澳四國此次在南海的聯合演習投入的海上力量有限，象徵意義大於實際意義。但縱向來看，2023年8月，四國僅在菲北部近海海域實施聯合訓練，內容也僅為海上補給、集體合影和船員相互敬禮等。對比而言，今年四國在演習的時空選擇、演習內容設置等方面均邁出了令人不安的一大步。更值得關注的是，首次美、日、菲三方領導人會議召開在即，美、日已明確表示將借助峰會大幅升級美菲、日菲雙邊國防關係。其中包括兩國或宣布與菲律賓開展聯合海上巡航；美國或提出《美菲共同防禦條約》適用於仁愛礁及鄰近海域，包含菲非法“坐灘”的軍艦；日菲或提速商談《互惠准入協定》等等。這些舉措將給南海地區帶來新的安全風險。



其二，菲律賓政府的南海侵權行為，或阻滯中國與東盟國家共同努力構建南海地區安全合作架構的進程。長期以來，中國與東盟國家就南海地區的安全合作進行了有益探索和實踐，並積累了一定經驗。為妥善回應和處理東盟國家的安全關切，中國積極與東盟國家磋商、簽署及落實《南海各方行為宣言》，深化海洋環保、科研、搜救、執法等領域務實合作。近年來，有關各方更是著力推動開展“南海行為準則”磋商，並已經完成了案文的二讀和啟動三讀工作。正是這些努力與實踐，奠定了南海地區長期和平與穩定的基礎。正如印尼前副外長迪諾•帕迪•賈拉爾在博鰲亞洲論壇2024年年會上指出的：“在世界幾大熱點話題中，南海問題是唯一一個還在溝通的問題。”但菲律賓在南海的系列侵權行為，不僅違背了《南海各方行為宣言》中“各方承諾保持自我克制，不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動，包括不在現無人居住的島、礁、灘、沙或其它自然構造上採取居住的行動”的規定，衝擊了南海問題還能“溝通”的互信基礎，還可能產生溢出效應，增大有關各方在“準則”具體條款磋商的分歧，從而不可避免地對“準則”磋商的順利推進產生負面影響。

