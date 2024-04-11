葉元之關切台灣科技業外移　官員言不及義

藍委葉元之。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”葉元之11日上午認為台“國科會”報告中提到的地緣政治影響過於抽象，因此詢問台“國科會副主委”林敏聰關於“國科會”所做的具體因應措施。林敏聰試圖解釋半導體產業的情況，而不是直接回答葉元之的問題，這引起了葉元之的強烈不滿，甚至連民進黨的召委林宜瑾也看不下去，要求官員直接回答葉元之的問題。



“國科會副主委”林敏聰11日應教育與文化委員會邀請，赴“立法院”就“國家科技發展策略與布局”進行專題報告，並備質詢。



葉元之一開始就不太滿意“國科會主委”缺席，他語帶不滿的質疑為何“國科會”的主委未能出席會議，而是派副主委來應對。他似乎認為這是對委員會的不尊重。“國科會副主委”林敏聰則回應說主委前去“行政院”參加院會。



葉元之儘管對這回應不滿，但仍開始他的質詢。他開始探討“國科會”在當前複雜的地緣政治環境下的科技戰略。他提到了報告中提及的戰略，但抱怨這些戰略描述得過於抽象，缺乏具體的行動計劃。



林敏聰試圖以半導體產業為例，來說明台灣在關鍵技術領域的策略，但這似乎並未能滿足葉元之的期待。葉元之追問核心技術的具體內容，並指出這些信息在新聞中已是眾所周知，他更關心的是“國科會”實際上做了什麼。



葉元之接著要求林敏聰對於台灣大型製造商考慮在海外設立第二總部的情況給出回應。林敏聰表示製造業往往是雙向，並且全球布局的。這樣的回應讓葉元之感到沮喪，他公開表達了對“國科會”態度的不滿，並質疑這樣的質詢是否有意義。



最終，民進黨召委林宜瑾介入，要求林敏聰直接回答葉元之的問題。但葉元之對於今日的問題屢屢被打高空避開而虛耗時間感到不滿，痛批“國科會”的態度全台灣的人民都看在眼裡。