祭祖祈福，海外華僑華人拜軒轅

（來源：中新社） 中評社北京4月11日電／據中國僑網報導，“三月三，拜軒轅。”自軒轅黃帝在河南新鄭的軒轅之丘誕生，三月三便與黃帝緊密相連，成為後世子孫緬懷始祖、祈求福祉的重要時刻。



早在春秋戰國時期，新鄭地區便有三月三拜軒轅的習俗。這一傳統習俗，經過千百年的傳承和發展，逐漸在唐代以後形成規制，並在歷朝歷代得以延續。



在盛世之時，官方主導舉辦盛大的祭祀活動；而在亂世之時，民間則自發組織拜祭，表達對始祖黃帝的敬仰之情。



進入現代，隨著全球化的推進和中華文化的復興，三月三拜軒轅的活動逐漸受到更多人的關注和參與。黃帝故里拜祖大典的舉辦重新點燃了對軒轅黃帝的敬仰之情，使得這一傳統習俗煥發出新的生機。



多年來，黃帝故里拜祖大典已日益發展成為全球性的文化盛典，吸引著海內外華人的關注和參與。



當地時間4月7日，“甲辰年澳大利亞華僑華人恭拜軒轅黃帝大典”在悉尼艾士菲市政廳舉辦。活動按照“迎拜始祖、敬獻花籃、奠帛進饌、恭拜始祖、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華、世界和平”九項議程進行。



華僑華人在活動現場表達對始祖黃帝的敬仰和懷念之情。



這並非澳大利亞首次舉辦此類活動。從2017年開始，澳大利亞的華僑華人便傳承起這一具有深厚歷史文化底蘊的傳統，至今已經連續舉辦八屆。澳中經濟文化促進會會長蔣德仁是這一盛事的見證者和參與者，他表示：“軒轅黃帝是華夏始祖之一，是我們的共同祖先。”

