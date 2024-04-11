2023年6月20日，在布隆迪布班扎省基航加縣，農民在田間收穫水稻。（來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據中國僑網報導，4月8日，感動中國2023年度人物揭曉，中國援布隆迪第五期高級農業專家組組長楊華德上榜，組委會給他的頒獎詞寫道：“絲綢包裹的種子，來自中國，飽滿飄香的稻穀，長在非洲。從一個項目，到一個產業，黃皮膚漢子的執著，讓黑皮膚的兄弟，理解了人類命運共同體的深意。稻浪千重，路遠情長。”



從一顆種子出發，這位援非專家何以感動中國？



1964年，楊華德出生於一個普通農村家庭。自小就對農業懷有濃厚興趣的他，在1983年畢業後，毅然選擇投身於農業技術推廣工作。



在長期的農業技術推廣工作中，楊華德積累了豐富的經驗，也取得了顯著的成果。他主持多個農業項目，成功推廣了一系列先進的農業技術和新品種，為農業發展作出重要貢獻。



2013年，楊華德成為一名援非高級農業專家，遠赴莫桑比克指導當地水稻種植工作。這是他第一次接觸到非洲大陸的農業。



在莫桑比克的日子裡，楊華德克服了種種困難，成功將中國的雜交水稻種植技術推廣到當地。他親自下到田間地頭，手把手地教當地農民如何種植、如何管理、如何防治病蟲害。他的辛勤付出得到了當地政府和農民的認可。



2015年，楊華德再次主動申請加入中國援布隆迪高級農業專家組，並出任組長。他帶領專家組深入布隆迪的田間地頭，開展雜交水稻的試種和推廣工作。



面對布隆迪水稻產量持續低迷、糧食安全問題突出的現狀，楊華德決心扎根這片土地。



在布隆迪的日子裡，楊華德親自編寫布隆迪首個雜交水稻種植指南，為當地農民提供了寶貴的參考資料。同時，他還主持研發布隆迪歷史上首個雜交水稻品種，為該國農業的發展注入了新的活力。

