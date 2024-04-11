鄭銘謙升官　黃國昌：先說明北檢洩密問題

民眾黨團總召黃國昌受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）台媒報導台北地檢署檢察長鄭銘謙將接任“法務部長”。對此，民眾黨“立委”黃國昌今天在“立法院”受訪表示，對於未正式公布的報派人選他不願意進行評論，不過他提醒，北檢應出面說明洩密問題。他並點名，鄭銘謙作為北檢檢察長多久了，這件事情閃躲多久？北檢可以這樣躲起來，不公開說明嗎？



鄭銘謙早年檢察官生涯主要在南部服務，曾在台南、屏東等地檢署，也曾任“高檢署”、高雄高分檢檢察官，並曾擔任雲林、台南地檢署檢察長、廉政署主任秘書、廉政署長，去年獲拔擢出任台北地檢署檢察長。



黃國昌表示，對於未正式公布的報派人選，他不願意進行評論，不過他提醒鄭銘謙，過去他曾在司法法制委員會質詢北檢有關嚴重洩密的問題，“為什麼秘密證人到北檢檢察官前面的證詞，會被特定媒體掌握？為什麼連他自己當吹哨檢舉人，記者都可以寫出來？”



黃國昌強調，“檢察總長”邢泰釗日前在司法法治委員會說他痛心疾首，“但痛心疾首完了以後呢”，鄭銘謙作為台北地檢署檢察長，“這件事情閃躲多久，北檢可以這樣躲起來，不公開說明嗎？”



黃國昌日前批評前雲林縣長、前“立委”蘇治芬與前麥寮鄉長許忠富聯手踐踏麥寮民主，蘇治芬為此提告。



黃國昌說，透過濫訴來移轉問題焦點，根本沒有辦法真正解決問題，過去民進黨最常慣用的手段就是這樣子。他也呼籲。蘇治芬可以去看前“立委”陳明文、民進黨前秘書長洪耀福都曾對他提起濫訴，“最後的結果只是被法院認證而已”。