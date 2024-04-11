馬結束訪陸行返台　隨團台灣青年讚收穫滿載

隨馬英九返台的大九學堂學員陸續走出桃園機場入境大廳。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月11日電（記者 盧誠輝）馬英九今日結束訪陸11天行程返台，今日上午8點47分從北京首都機場出發，搭乘中國國際航空CA-185班機飛返台灣，上午11點30分抵達桃園機場第二航廈。



馬英九在機場發表簡短談話後，隨團訪陸的大九學堂學生領完行李陸續走出入境大廳，馬英九基金會執行長蕭旭岑和學生握手道別，學生都開心直呼此次訪陸11天行程收穫滿載，興奮心情全寫在臉上。



馬英九從4月1日至11日再度率大九學堂20名台灣青年學子前往大陸訪問，11天行程收穫滿載，馬一行人前3天先在廣東停留，第1天就參訪了包括大疆公司和騰訊總部，第2天又參訪比亞迪電動車公司、孫中山故居和港珠澳大橋，第3天則參訪黃花崗七十二烈士墓園、黃埔軍校與中山大學。



馬英九一行人隨後轉往陝西4天，第4天參加祭黃帝陵大典和參訪西安隆基綠能科技公司總部，第5天參訪馬援祠、楊凌智慧農業示範園、馬援墓、法門寺和西安城牆，第6天參訪了秦始皇帝陵博物院、西安國家版本館和芙蓉園，第7天參訪陝西歷史博物館和大慈恩寺。



結束陝西4天行程後，馬英九一行人隨即搭高鐵到北京展開最後3天行程，第8天參訪盧溝橋、抗日戰爭紀念館、北京故宮、奧林匹克公園內的“冰絲帶”（國家速滑館）及“鳥巢”（國家體育場），第9天參訪北京大學，第10天則舉行了眾所矚目的習馬二會，第11天才結束行程滿檔的大陸參訪行程，從北京搭機返台。