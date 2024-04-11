韓國瑜會晤澳國會議員　盼助台入CPTPP

韓國瑜會晤澳大利亞跨黨派國會議員訪問團，江啟臣陪同。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見澳大利亞跨黨派國會議員訪問團，韓國瑜當面請託，由於明年澳大利亞將成為CPTPP輪值主席國，台灣迫切希望加入CPTPP，希望澳大利亞能夠幫助我們，讓我們經貿有進一步的發展。



會前媒體問對“習馬二會”的看法，韓國瑜僅說“謝謝”。



韓國瑜今日會見“澳大利亞跨黨派國會議員訪問團”，訪團共同團長包括澳大利亞眾議院外交國防暨貿易聯席會主席諾伊曼、眾議院情報暨安全聯席委員會副主席華勒斯。台灣方面出席成員則有韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、國民黨“立委”張嘉郡。



韓國瑜表示，今天台澳關係非常密切而且重要，特別是澳洲天然氣已經佔台灣進口量37%，澳洲的鐵礦石以及各種礦產對台灣產業發展非常重要，台灣最大的鋼鐵業者“中鋼”之所以設置在高雄，著眼點就是澳洲的鐵礦，澳洲礦產對台灣有巨大幫助。



韓國瑜指出，台灣地理面積非常小，3萬6000平方公里的土地，只佔全世界萬分之3，但台灣的工業產品佔全球百分之3，希望澳洲可以重視台灣未來的潛力，大家進一步緊密合作。



韓國瑜說，最後要特別拜託，澳洲2025年將成為CPTPP的輪值主席國，台灣迫切想要加入CPTPP，希望澳洲擔任輪值主席國時可以幫助我們，讓我們經貿有進一步的發展，這對澳洲、台灣都有幫助，這是我們對澳洲“國會議員”的拜託。