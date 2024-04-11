蕭旭岑：台灣青年隨團訪陸　興奮震撼收穫多

馬英九基金會執行長蕭旭岑在桃園機場接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月11日電（記者 盧誠輝）馬英九今日結束訪陸11天行程返台。馬英九基金會執行長蕭旭岑在桃園機場第二航廈入境大廳接受中評社訪問表示，台灣青年這次跟隨馬英九訪陸既興奮又震撼，除了深刻體驗中華文化外，能在人民大會堂和中共總書記習近平近距離互動，也讓學生大開眼界，收穫滿滿。



馬英九今日上午8點47分從北京首都機場出發，搭乘中國國際航空CA－185班機飛返台灣。上午11點30分抵達桃園機場第二航廈，包括中國國民黨秘書長黃健庭和國民黨“立委”賴士葆、羅智強、塗權吉、翁曉玲等人都到機場接機。



馬英九發表簡短談話離去後，蕭旭岑向中評社轉述台灣學生此行的心情指出，學生一方面很興奮，二方面也受到很大的震撼。因為台灣在民進黨政府長期去中國化的影響下，過去有許多中華文化的元素，學生一直都沒有辦法去體驗，而這次終於有機會去深入體驗包含祭黃帝陵等中華文化，幾乎每位同學都告訴他很感動也很震撼，大家都收穫滿滿。



他說，學生都覺得大家都是中華民族、都是炎黃子孫，希望透過這樣的概念能讓兩岸更加和平。台灣學生跟大陸同學的交流也都很自然，大家都覺得彼此多交流就不用擔心兩岸會有戰爭或衝突的風險。

