白營張志豪看習馬二會　有益兩岸和平是好事

民眾黨台北市黨部主委、台北市議員張志豪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）針對中共總書記習近平10日下午會見馬英九的“習馬二會”，曾任馬英九出訪專機機師、台灣民眾黨台北市黨部主委張志豪11日向中評社表示，馬英九退休後仍積極做認為對的事，奔赴兩岸，有益於兩岸和平，這都是好事。他與民眾黨都是樂觀其成。



張志豪，出生於台北市，輔仁大學醫學院護理學系、台灣大學管理學院EMBA在職專班就讀中，現任台北市第六選區（大安、文山）議員、民眾黨台北市黨部主委。曾任中華航空機師，也是馬英九2008、2009年2度出訪的專機機師。



張志豪今日赴台北市議會質詢後接受中評社訪問表示，針對習馬二會，他個人或是民眾黨的態度都很明確，有益於兩岸和平的事情，都是樂見其成。因沒人希望兩岸發生戰爭，兩岸若有更多對話去化解誤解、增加彼此信任與認識，都是好事。若賴清德也願意去見面，那也很好。本來就該不分黨派顏色，共同為台灣這塊土地努力，大家都希望安居樂業、幸福快樂生活。



張志豪說，對於任何升高兩岸緊張或對峙不安，甚至發生戰爭，都該避免。因此任何會面、會談，能在對等、互利狀況下都是好事。而馬英九是卸任“總統”，有象徵的意義，過去也都取得兩岸的互信，也讓對岸更瞭解台灣的狀況，希望和平。

