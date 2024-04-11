交接陸續啟動　陳建仁與卓榮泰已通過電話

台行政院院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月11日電（記者 鄭羿菲）賴清德昨天宣布前民進黨主席卓榮泰將出任新政府的“行政院長”，外接關心政府交接事宜。“行政院”發言人林子倫11日表示，“行政院長”陳建仁已與卓榮泰通過電話，他也與準“行政院”發言人陳世凱聯繫，就一些經驗交換意見，也會建立聯繫窗口，針對交接事項溝通討論，相信未來交接工作都能順利進行。後續有相關規劃，會再適時對外說明。



“行政院”11日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人林子倫主持，“內政部次長”吳容輝、“教育部次長”林騰蛟、“經濟部次長”林全能、“交通部次長”陳彥伯出席。



賴清德昨天公布新政府首任“行政院長”為卓榮泰後，“行政院”11日進行院會，聚焦在0403花蓮7.2強震災害救助。林子倫轉述陳建仁就“0403花蓮地震災後復原重建工作”裁示，已請“行政院”政委吳澤成組成專案小組，瞭解並盤點地方政府需求，透過跨部會整合，積極協助復原重建的工作。



林子倫說，目前“行政院”已先行撥付新台幣3億元予花蓮縣政府，進行相關救災所需的緊急運用，對於災區災民之權益，各部會也提供災害救助事項，包括災害慰問金，死亡或失蹤每人發給20萬元，死亡或失蹤賑助40萬元、重傷賑助10萬元。後續相關災民各項救助措施，各部會應以“從優、從寬、從速”原則處理，且務必全力以赴，協助民眾度過難關。