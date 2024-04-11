富權：從細節中看“習馬二會”豐富充實意義

中評社香港4月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：從細節中看“習馬二會”豐富充實意義。以下為文章內容。



兩岸人民期盼已久的“習馬二會”，昨日終於在北京人民大會堂舉行，隨後中共總書記習近平還在釣魚台國賓館宴請了台灣地區前領導人馬英九先生並為其餞行。此次雙方精心策劃的“習馬二會”，是自一九四九年國共內戰結束及兩岸分治後，首次有台灣地區前領導人在北京受到中國最高領導人會見及設宴接待。



習近平與馬英九在會面時的致辭，似是“心有靈犀一點通”，都談到了一個中國原則和“九二共識”，也都談到了兩岸同為中華民族，共同維護和平及反對“台獨”，也都談到青年是國家的希望，兩岸青年要共創中華民族綿長福祉。雖然在具體詞語上或會有微小差異，但在目標一致下卻是可以求同存異、抓大放小的。這次在北京舉行的“習馬二會”，其實質意義不但是超越前人——二零零五年也是在北京舉行的“胡連會”，而且也是超逾自己——二零一五年在新加坡舉行的“習馬會”。



“習馬二會”的時機的安排，顯然是經過了精心的選擇。一方面，是在充滿慎終追遠精神的清明節之後，體現了在“習馬二會”中，習近平和馬英九都多次強調兩岸同胞同屬中華民族，中華民族創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明；中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，鐫刻著兩岸同胞血脈相連的史實；兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實；外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。



正因為如此，在馬英九第二次訪問大陸的行程安排中，從黃帝陵到兵馬俑、萬里長城，從黃花崗七十二烈士墓到盧溝橋抗戰紀念館，都充滿了中華民族綿長流遠的情懷及英勇鬥爭的精神。

