哈馬斯領導人哈尼亞的子孫7人被以色列打死

中評社香港4月11日電／以色列襲擊加沙城西部沙蒂難民營一輛行駛的車輛，哈馬斯政治局局長伊斯梅爾·哈尼亞的 3 個兒子和 4 個孫子喪生。



TRT消息，據目擊者提供的信息，以色列對載有正準備與沙蒂難民營的難民及親屬一起慶祝開齋節的哈尼亞家庭許多成員的車輛發動了襲擊。



哈馬斯發表聲明指出，為與難民營的難民和親屬慶祝節日前往難民營的哈尼亞的家人乘坐的車輛遭襲，車內所有人員失去生命或受傷。



聲明中指出，哈尼亞的兒子哈齊姆、埃米爾和穆罕默德及他的孫子穆納、阿邁勒、哈利德和雷贊在開齋節第一天沙蒂難民營發生的“卑鄙和懦弱”的襲擊中失去生命。



聲明中強調，此類襲擊不會摧毀哈馬斯和巴勒斯坦人民的抵抗意志，而只會增加他們戰鬥的決心。



半島電視台播放了哈尼亞在以色列襲擊載有其子孫的車輛後發表的聲明。



哈馬斯領導人表示：“我感謝安拉讓我的孩子們殉難。”



他說：“我的孩子們留在了加沙，沒有離開加沙。我們所有人民都在用孩子的鮮血付出巨大的代價，我也是其中之一。”



哈尼亞表示，以色列以為襲擊領導人的子女會動搖巴勒斯坦人民的決心，然而，流血事件會增強他們繼續忠於巴勒斯坦土地的決心。



他說：“我的家人有近60人在戰爭中犧牲，他們和我們的人民沒有區別。無論傷亡有多大，我們都不會屈服於以色列的訛詐，我們不會讓步。”



哈尼亞還強調，“以色列威脅占領流離​​失所者避難的拉法市，但這並沒有嚇到巴勒斯坦人民及其抵抗力量。”