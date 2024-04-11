韓總理和總統幕僚團因敗選請辭　尹錫悅稱改革

中評社香港4月11日電／韓聯社報導，韓國總統秘書室室長李官燮11日在記者會上表示，總統尹錫悅表態稱，將虛心接受執政黨在國會議員選舉中慘敗所反映出的民意，並致力於推動治國理政方向改革，全力維持經濟和民生穩定。



國務總理韓悳洙以及總統秘書室室長李官燮等高級幕僚當天集體引咎請辭預示著領導層將出現大規模人事變動。有觀點認為，在總統任期將滿兩年之際，尹錫悅此前堅守的治國理政方向將有重大轉變，預計執政改革將從人事調整開始展開。總統室一位高官表示，執政改革的首要任務是人事革新。



分析認為，除韓悳洙之外，一些長官級官員也可能因敗選而辭職。當天，總統室除國家安保室以外的所有首秘級別以上幕僚都已表明辭意，包括總統秘書室室長李官燮、政策室室長成太胤、公報首秘李度運、政務首秘韓午燮等。總統室相關人士表示，尹錫悅是否會接受韓悳洙和幕僚團的辭呈將很快見分曉。



總統室一位高官表示，尹錫悅在選舉前就已表態稱，無論選舉結果如何，都是國民對政府其間施政表現的評價。總統室將在對選舉結果及其原因進行分析後發佈詳細資訊。這暗示著尹錫悅有可能改變治國理政方式。被問及“相關表述是否意味著今後將與在野黨保持緊密溝通和合作”時，該官員予以肯定回答。也就是說，隨著包括共同民主黨在內的在野陣營在這次選舉中獲得壓倒性勝利，尹錫悅將在剩餘三年的任期裡請求國會合作，以推進各種政策。



尹錫悅上任後未與擁有過半數議席的民主黨黨首李在明舉行會談等做法也引發在野陣營的不滿。



在前一天舉行的第22屆國會議員選舉中，執政黨國民力量大敗，國會的朝小野大格局將延續。