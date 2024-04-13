嚴安林答中評：習馬二會意義巨大

上海市台灣研究會會長、上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林（中評社資料圖） 中評社香港4月13日電（記者 郭至君）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行，這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面。上海市台灣研究會會長、上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林接受中評社記者採訪時表示，習近平總書記在會見馬英九一行時的談話站位高遠，立意深刻，論述柔軟，情感濃厚。



嚴安林表示，站位高遠，就是站在中華民族的高度，中華民族是談話的主題詞、關鍵詞，講話全面論述中華民族與兩岸關係之間的關係，是歷來習總書記涉台講話中最深入、最全面論述兩岸關係與中華民族之間的關係、台灣問題與民族復興之間關係和重要意義的談話。立意深刻，是論述兩岸關係是從民族復興與人民福祉的立意出發，提出：為兩岸同胞謀福祉是中國共產黨發展兩岸關係的出發點和落腳點。共創中華民族綿長福祉，這個既宏偉、又很樸素的目標，推動實現兩岸同胞對美好生活的向往，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子，共同實現中華民族偉大復興的中國夢。總書記強調，我們有能力帶領14億多大陸同胞過上好日子，也完全有能力同台灣同胞一起共創美好未來。



論述柔韌，是指習近平總書記在講話中多次提及“家”這個字眼，包括“兩岸同屬一個國家”；“兩岸同胞都盼望家園和平安寧、家人和諧相處”；“只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來……”；“兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親……”。總書記全篇講話強調兩岸關係和平發展、融合發展、共同發展，特別是強調“共同”兩字，強調兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。提出：堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。講話堅持了和平統一的信念與目標，但沒有花太多篇幅去論述，也沒有去論述“一國兩制”，強調“和平統一的美好未來”，就是說現階段兩岸關係的核心任務是，推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的“九二共識”，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。這裡也沒有用太多篇幅去講一個中國，而是講“一個國家、一個民族”。

