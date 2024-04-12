中評鏡頭：來禹州，探尋鈞窑“前世今生”

河南鈞瓷博物館外景。（中評社 吳雨菲攝） 中評社禹州4月12日電（助理記者 吳雨菲）4月11日，中評社助理記者有幸與海峽兩岸的媒體記者一同來到河南禹州，探尋鈞瓷的前世今生，領略其獨特的文化韵味。



河南鈞瓷博物館——展現中國瓷器發展脈絡



河南鈞瓷博物館，不僅是一座記錄著從舊石器時代到近代歷史變遷的寶庫，更是展現鈞瓷文化精髓的聖地。這裡匯聚了數百種珍貴的鈞瓷藝術品，每一件都承載著千年的文化記憶，訴說著鈞瓷的傳奇故事。



初到河南鈞瓷博物館，中評社助理記者便被其氣勢磅礴的建築所震撼。青磚灰瓦，雕梁畫柱，八角風鈴，構成了一幅莊嚴而肅穆的畫卷。門樓、廂房、展廳、迎壁和鈞官窑保護房與院內的草木山石、鳥語花香交相輝映，仿佛讓人穿越時空，回到了北宋皇家鈞窑的輝煌時代。



河南鈞瓷博物館館長在接受採訪時表示：“近年來，在市政府的正確領導下，鈞瓷產業堅持陽春白雪、國之重器的定位，同時積極走進百姓家，融入日常生活。通過不斷傳承弘揚鈞瓷文化、加強保護利用以及推動產業發展，鈞瓷逐漸成為了當地特色的支柱產業，為禹州的文化繁榮和經濟發展注入了新的活力。”



在館內，中評社助理記者按照時間順序領略了中國瓷器的發展歷程。鈞官窑瓷器以其胎質細膩、堅實致密而著稱；造型典雅端莊，古朴大方；釉色瑩潤，五彩繽紛，尤以多種窑變為其它窑口產品所不及。這些精美的鈞瓷作品，不僅展現了鈞瓷技藝的精湛與獨特，更彰顯了中華民族傳統文化的博大精深。



神垕古鎮——見證歷史與現代的交融



自唐代起，鈞瓷便在這片土地上熠熠生輝，成為鈞瓷文化的中心。古有神垕歌謠傳唱：“進入神屋山，七裡長街觀，七十二座窑，煙火遮住天，客商遍地走，日進鬥金錢。”這歌謠生動描繪了當時神垕的繁華盛景，鈞瓷產業的興旺發達。

