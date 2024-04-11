夏立言拜會AIT主席華府智庫　談兩岸局勢

國民黨副主席夏立言轉贈黨主席朱立倫為傳統基金會副會長蔻薇準備的茶禮。（照片：國民黨提供） 中評社台北4月11日電／正在美國華府訪問的中國國民黨副主席夏立言於美東時間9日上午拜會美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenbeger），雙方針對台灣政情、兩岸局勢以及國民黨與美國雙邊關係進行深入討論。夏立言於9日下午則率團拜會美國智庫“傳統基金會”（Heritage Foundation），針對“國防”改革、兩岸局勢、能源安全會談一小時。



根據中國國民黨新聞稿，國民黨國際部助理主任須予謙轉述夏與羅森伯格會談內容表示，夏立言除了再次轉達朱立倫的致意，也感謝羅森伯格關心花蓮地震後的救難與重建狀況，國民黨“親美、友日、和陸”的外交政策不變，也將持續全力支持美方關注的“國防”改革方向，深化台美各領域交流。



夏立言在會談時強調，國民黨永遠是美國最親近的朋友，包括朱立倫恢復設立國民黨駐美代表處以及他這次率團訪美，都是國民黨親美、親民主的具體展現，而為了台灣的和平、穩定、繁榮，國民黨也將依循“2D戰略”，透過對話厚實兩岸和平基礎。



在拜會美國智庫“傳統基金會”（Heritage Foundation）時，夏立言轉贈黨主席朱立倫為傳統基金會副會長、美國前副國家安全顧問蔻薇（Victoria Coates）準備的茶禮，雙方針對“國防”改革、兩岸局勢、能源安全會談一小時後，蔻薇於傳統基金會附近餐廳設宴歡迎訪團。



須予謙會後表示，蔻薇開場即表示對台灣友人們的感謝，傳統基金會今年二月底訪台，包含朱立倫與“立法委員”陳永康、葛如鈞的會面，都讓傳統基金會更了解國民黨於“國防”、兩岸、能源、科技發展的立場，並對台灣選後局勢有更深刻的認知。

