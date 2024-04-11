美聯儲會議紀要顯示暫不會降息

中評社香港4月11日電／美國聯邦儲備委員會10日公佈的3月貨幣政策會議紀要顯示，美國通貨膨脹下降速度仍不足以支持推出降息舉措。在確信通脹穩步回歸目標水平之前，美聯儲不會降息。



會議紀要顯示，美聯儲官員就通脹問題進行了長時間討論。他們普遍不確定高通脹是否會持續存在，近期公佈的通脹數據也“並未增強他們對通脹率將持續降至2%的信心”。部分與會官員認為，今年以來通脹反彈的基礎相對廣泛，不應僅被視為“統計偏差”。



新華社報導，美聯儲官員表示，地緣政治動蕩和能源價格上漲仍可能推高通脹，而寬鬆的貨幣政策可能增加價格上行壓力。在對通脹率穩步回到美聯儲設定的2%長期目標更有信心之前，美聯儲不會推出降息舉措。



同時，與會官員仍然預計美聯儲有可能在今年降息。“幾乎所有與會者都認為，如果經濟發展大體符合預期，那麼在今年某個時候將政策轉向限制較少的立場將是合適的。”會後發佈的經濟前景預期也反映了這一觀點。19名聯邦公開市場委員會成員中有9名認為，年內聯邦基金利率水平可能降至4.5%至4.75%。



美聯儲官員還討論了結束縮減資產負債表的可能性。會議紀要顯示，美聯儲應“盡快”結束縮表。不過，美聯儲會後並未就這一計劃公佈任何決議。



美聯儲3月20日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。這是美聯儲自去年9月以來連續第五次維持利率不變。