社評：巴以突衝導致東南亞對美看法發生變化

聯合早報圖片 中評社北京4月15日電(評論員 喬新生)2024年4月3日，美國外交學者網站發表一篇文章，分析東南亞國家的政治傾向。這篇文章援引《東南亞態勢報告：2024》，認為自2020年以來，東南亞國家的受訪者，首次把北京作為“首選”，50.5%的受訪者認為，東盟應該與中國而不是與美國結盟。之所以得出這樣的結論，是因為東南亞國家中穆斯林占多數，而巴以衝突，美國的立場客觀上導致東南亞國家對美國的看法發生實質性的變化。這份調查報告在一定程度上，反映出美國著名學者亨廷頓的“文明衝突”觀念在現實生活中存在。但是，如果僅僅根據巴以衝突，判斷東南亞國家的選擇，似乎有些過於武斷。



首先，東南亞國家的受訪者近一半強調應當獨立自主。46.8%的受訪者認為，應當採取措施加強東盟的團結，“抵擋”中國和美國的壓力。這說明東南亞國家多數受訪者贊成不結盟政策，主張獨立自主，自力更生，依靠東南亞國家的團結，實現自我發展。



近些年來，東南亞國家在自我發展問題上，邁出了實質性的步伐。東盟不僅在經濟一體化方面，制定了一系列的方針政策，主導制定《區域全面合作夥伴關係協定》，吸收中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭參加，建立一個地區性的自由貿易區，而且更重要的是，東盟國家在經濟一體化發展的同時，強調在地緣政治問題上協調立場的重要性。東盟國家高度重視地區衝突帶來的負面影響，無論是在緬甸問題上，還是在南海的問題上，東盟國家始終堅持共同協商的原則，通過雙邊和多邊磋商，化解矛盾，縮小分歧。事實證明，東盟國家不排斥大國在該地區的存在，但是，東南亞作為不結盟運動的發源地，各國在處理與大國關係問題上，不盲目隨從。儘管少數東南亞國家出於自身利益的考慮，希望引入境外大國，增加談判的籌碼，但是，越來越多國家意識到，霸權國家的介入，只會使問題複雜化，無助於從根本上解決衝突。

