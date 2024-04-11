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烏克蘭多地傳出爆炸聲
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2024-04-11 16:33:49
中評社香港4月11日電／烏克蘭空軍11日在社交媒體發文稱，當天凌晨，烏克蘭遭受新一輪導彈和無人機襲擊，烏全境拉響防空警報。
新華社報導，烏空軍稱，俄軍從摩爾曼斯克州和下諾夫哥羅德州出動9架圖-95戰略轟炸機和至少4架米格-31戰機，還發射了“匕首”高超音速導彈。
據烏克蘭各地軍事行政部門發佈的消息，扎波羅熱州、哈爾科夫州和利沃夫州傳出爆炸聲，基輔州進行了防空作業，哈爾科夫市關鍵基礎設施遭到襲擊。
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