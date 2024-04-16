社評：美信用評級未正面反映中國財政政策

中評社北京4月16日電（評論員 喬新生）針對美國惠譽國際信用評級公司發布的報告，中國財政部負責人4月10日接受記者采訪作出回應，強調美國信用評級機構維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由“穩定”調整為“負面”，中國前期與該公司進行大量深入溝通，但從結果來看，信用評級方法所使用的指標體系，未能有效反映中國財政政策對推動經濟增長、穩定宏觀杠杆率的正面作用。這標志著美國針對中國經濟打出了組合拳。



美國財政部長到中國訪問，表面上是溝通，實際上是希望借助於訪問中國的機會，向國際社會釋放中國產能過剩的不良信息，以便為美國政府出台遏制中國的政策做好鋪墊。此次美國信用評級公司對中國經濟展望作出負面評價，顯然是組合拳的重要組成部分，目的就是要“唱衰”中國經濟，為美國聯邦儲備委員會調整利率做好充分准備。



長期以來，美國聯邦儲備委員會利用貨幣政策的“潮汐作用”，從世界各地收割財富。聯邦儲備委員會提高利率，導致許多新興市場經濟國家美元外匯短缺，經濟發展受到影響。資本的異常流動，給許多新興市場經濟國家發展帶來困難。美國試圖通過調整利率做空中國經濟，但是從目前的情況看，中國經濟仍然持續發展。美國聯邦儲備委員會提高利率的政策，給中國經濟發展造成一定的影響，但并沒有使中國經濟崩潰。美國財政部長訪問中國，提出“產能過剩”問題，是典型的黔驢技窮。中國大力發展新能源產業經濟，不僅有效地減少了二氧化碳氣體的排放，而且更重要的是，在新能源產業發展過程中找到了新的經濟增長點。無論是對中國新能源汽車征收懲罰性關稅，還是對中國礦物電池實施禁運措施，都無法阻止中國在新能源產業發展道路上快步前進。中國制造的固體電池和半固體電池即將投入使用，不遠的將來，使用中國固體電池的新能源汽車將會在國際汽車市場上大放異彩。



中國及時抓住了新能源、新材料、新工藝發展的有利時機，在新能源產業領域走出了一條康莊大道。伴隨著中國新能源產業的蓬勃興起，中國在發電、電力儲存、電力運輸等方面，形成了完整的產業鏈體系。隨著電力成本不斷下降，中國計算規模將會越來越大，計算能力將越來越強。



美國評級公司把中國經濟前景調整為“負面”，顯然不符合實際。盡管中國財政部負責同志接受記者采訪時，強調在與美國評級公司溝通過程中，列舉大量的事實，說明中國經濟發展的可持續性，但是，從目前的情況來看，無論是美國財政部長訪問中國期間，對中國的新能源產業表示“擔憂”，還是美國華爾街信用評級公司出具報告，“唱衰”中國，其目的只有一個，那就是在美國聯邦儲備委員會降低利率的時候，確保美國能從世界各國市場攫取更多財富。

