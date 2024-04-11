藍議員憂台積缺電　盧秀燕指台電保證供電

台中市長盧秀燕11日出席台中市議會，進行市政報告並備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月11日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市議員李中今天質詢指出，台積電除了將在台中擴廠，接著包括高雄、台南、嘉義也有擴廠規劃，但根據台灣現行的能源政策規劃，沒看到證據能證明台電公司有能力供應台積電耗能需求，提醒同黨台中市長盧秀燕務必注意大台中能源不足的隱憂。盧秀燕答詢表示，台電已發公文承諾供電無虞，若公營事業保證都不算數，恐怕沒什麼可信的了。



台中市議會11日召開定期會，安排盧秀燕市政報告，台中市議員李中針對能源及環保議題質詢表示，台中市都發局同意大雅區興農高爾夫球場用地變更，將來要作為台積電擴廠用地，但台積電屬於高耗能半導體產業，依照現行的能源政策規劃，能否滿足台積電營運的電力所需，令人懷疑。



李中指出，台積電除了將在台中擴廠，接著包括高雄、台南、嘉義也有擴廠規劃，台積電一個廠大約需要75萬千瓦的用電，我們卻沒有看到足夠證據能證明台電公司有能力提供300萬千瓦的用電。



李中以台中火力發電廠（中火）的發電量能為例，中火一個機組只能提供55萬千瓦的發電量，很擔心未來會因為台積電擴廠，讓原本已經答應要在天然氣機組增設後退場除役的四部燃煤機組出現變數，中部人只能繼續吸骯髒的空氣，提醒市長務必注意大台中能源不足的隱憂。



盧秀燕回應，台電已向市府承諾，當中火的燃氣機組蓋好以後，會先除役兩部燃煤機組，並已訂定相關除役時程；另外，市府也很擔心台積電設廠會讓城市電力不夠，因此在她的要求下，台電的主管機關“經濟部”有提供史無前例、全台唯一張“保證供電”公文，希望台電要履行承諾，如果連官方保證的公文都不算數，那她不曉得台灣還有甚麼可信的了。

