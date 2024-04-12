中藥材融合古法技藝與現代科技台胞贊不絕口

華夏藥材實驗室。（中評社 吳雨菲攝） 中評社禹州4月12日電（助理記者 吳雨菲）河南華夏藥材有限公司，坐落在禹州市產業集聚區醫藥健康產業園，占地面積達115畝，總投資高達11億元，是一家以中藥材種植、中藥飲片和大健康產品科研與生產為主導的現代化中醫藥企業。



4月11日，中評社助理記者隨團深入探訪華夏藥材有限公司。踏入藥材儲存倉庫的那一刻，濃鬱的中藥材香氣撲面而來，沁人心脾。中評社助理記者仔細查看發現，這裡按照不同種類和儲存條件，儲存著枸杞、黨參、黃芪等六十多種中草藥材。它們整齊地擺放在貨架上，等待被送往全國各地。



在產品展示廳，工作人員熱情地展示了華夏藥材自主研發的系列產品。其純天然味道令品嘗的台灣同胞贊不絕口。據工作人員介紹，多年來，華夏藥材有限公司始終堅守“道地藥材，華夏藥材”的品牌戰略，並將其與大健康、大養生、大發展的理念深度融合，推出了多款獨具特色的產品。其中，清熱止咳的胖大海羅漢果菊花茶、補氣的桂圓紅棗枸杞茶以及0添加劑的九蒸九曬黑芝麻丸等，深受消費者喜愛，在線上下銷售渠道銷量火爆。



華夏藥材副總經理翟永奎在接受採訪時表示，炮製技藝源於古代的雷公炮製論，而雷公的故鄉正是禹州。站在中醫藥發展的風口，華夏藥材更要抓住機遇，堅守並傳承禹州的傳統炮製技藝，將老祖宗留下的智慧結晶與現代科技相結合，推動中醫藥文化的進一步推廣和發展。



華夏藥材以河南道地特色中藥材和禹州傳統中藥炮製技藝為兩大法寶，穩扎穩打，逐步在中藥材市場嶄露頭角。他們精心打造的種植、加工、物流、配送服務平台，就像一條充滿活力的健康產業鏈，將中藥材的精華傳遞給千家萬戶。



未來，華夏藥材將繼續將立足“千年藥都”，不斷創新發展，逐步將華夏藥材打造成區域道地藥材市場的引領者。

