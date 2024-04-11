美出台飲用水標準應對“永久性化學物質”污染

中評社香港4月11日電／美國政府10日發佈首個具法律效力的國家飲用水標準，以應對飲用水中的“永久性化學物質”污染問題。



美國環境保護局在一份聲明中表示，“永久性化學物質”主要指全氟和多氟烷基物質（PFAS）。接觸這些化學物質通常與癌症、肝臟和心臟受損以及嬰兒和兒童免疫和發育受損等相關。



新華社報導，新標準對飲用水中5種單獨的“永久性化學物質”設定了限制，包括全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）等，還對“永久性化學物質”的任意兩種或多種混合物設定了限制。通過使用顆粒活性炭、反滲透和離子交換系統等技術和方法，可以使飲用水滿足新標準中的限制條件。



美國環境保護局說，預計全美約6.6萬公共飲用水系統中，需要對其中約6%至10%採取措施以減少“永久性化學物質”，才能達到新標準。公共供水系統可在3年內完成對“永久性化學物質”的初步監測，此後必須將飲用水中檢測到的“永久性化學物質”含量告知公眾。如發現超標，必須採取措施在5年內減少飲用水中的“永久性化學物質”。



此外，該局還宣佈將通過有關基礎設施投資法案新投入近10億美元資金，以幫助各州和地區進行公共供水系統的“永久性化學物質”監測和處理，並幫助私人水井業主解決“永久性化學物質”污染問題。