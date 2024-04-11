虎尾鎮三合里集會所啟用　鎮長候選人搶曝光

雲林縣虎尾鎮三合里集會所舉行啟用典禮。（照片：雲林縣虎尾鎮公所臉書） 中評社雲林4月11日電／雲林縣虎尾鎮三合里集會所11日舉行啟用典禮，中國國民黨籍縣長張麗善表示，三合里集會所由里民集資購地，縣府、公所合力籌措興建經費，展現里民、縣府與公所齊心建設地方結果，未來集會所不僅是里民集會場所，將規劃長青食堂、樂齡學習、里民活動休憩等多元功能。由於虎尾鎮長補選13日投票，無黨籍鎮長候選人雲林縣議員黃美瑤、虎尾鎮代會主席林嘉弘也出席典禮。



虎尾鎮三合里集會所揭牌啟用典禮由張麗善、國民黨“立委”丁學忠、雲林縣議員黃美瑤、議長黃凱秘書黃鳯、虎尾鎮代會主席林嘉弘、虎尾鎮代理鎮長吳秀儀、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉、三合里里長林坤泉、台灣晶技創辦人林進寶、縣府民政處長蕭德恕等人共同主持，眾多社區居民到場觀禮。



虎尾鎮長補選13日投開票，這次鎮長補選被外界視為2026年地方選舉前哨戰，各候選人把握選前最後兩天卯足全力衝刺，藍綠白也全力輔選。



原任虎尾鎮長丁學忠2024選舉擊敗民進黨前“立委”蘇治芬，獲選為海線“立委”，雲林張家班力薦虎尾鎮代會主席林嘉弘爭取遺缺，蘇治芬秘書林明正與民眾黨員獨立參選人律師吳炳輝也加入戰局，縣議長沈宗隆則力挺無黨籍議員黃美瑤參戰。



虎尾鎮選舉人數5萬7224人、54個投開票所，2022年虎尾鎮長選舉的選舉人數是5萬6635人，投票率65.42%。