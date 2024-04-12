4月11日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京4月12日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧4月11日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



新華社記者：據報導，日前，巴勒斯坦正式要求聯合國安理會重新考慮其在2011年提出的、成為聯合國正式會員國的申請。8日，安理會舉行會議，將這一申請交由“接納新會員國委員會”審議。美方表示，在沒有與以色列達成更廣泛協議的情況下，美國將繼續反對巴勒斯坦正式加入聯合國。中方對此持何立場？



毛寧：本輪巴以衝突仍在延宕，造成嚴重人道主義危機，這再次警醒國際社會，衹有全面落實“兩國方案”，實現巴勒斯坦獨立建國，糾正巴勒斯坦人民長期遭受的歷史不公，才能徹底走出巴以衝突的惡性循環。中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持安理會盡快採取行動。



美國全國廣播公司記者：日本首相岸田文雄正在對美國進行訪問，雙方聚焦拓展安全關係以對抗中國，包括提升導彈系統和日方加入“美英澳三邊安全夥伴關係”的可能性。拜登總統還邀請菲律賓總統馬科斯出席美日菲峰會。中方對“印太”地區這一戰略同盟持何看法？中方認為潛在的後果是什麼？



毛寧：美日不顧中方嚴重關切，在台灣、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。



美日關係不應針對他國或損害他國利益，不應破壞地區和平穩定。中方堅決反對抱持冷戰思維、搞小集團政治的作法，堅決反對製造和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的言行。



我要強調，一個中國是歷史事實和國際共識。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。美日政府在台灣問題上均向中方作出過鄭重承諾，特別是日本還負有對台灣侵略和殖民統治的嚴重歷史罪責，尤其應該重信守諾、謹言慎行。我們敦促美方把拜登總統關於美國不支持“台獨”的承諾落實到行動上。



中國在東海和南海的活動完全符合國際法，無可非議。釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中方將堅決應對侵犯中國主權的不法行為。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方願繼續通過對話協商與有關當事方妥善處理涉海問題，共同維護南海和平穩定。同時，中國的領土主權和海洋權益不容侵犯，中國維護自身合法權利的決心意志堅定不移。