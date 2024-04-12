日美拓展安全關係對抗中國？外交部回應

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京4月12日電（記者 海涵）日本首相岸田文雄正在對美國進行訪問，雙方聚焦拓展安全關係以對抗中國，包括提升導彈系統和日方加入“美英澳三邊安全夥伴關係”的可能性。外交部發言人毛寧4月11日在例行記者會上就此指出，美日不顧中方嚴重關切，在台灣、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。



毛寧說，美日關係不應針對他國或損害他國利益，不應破壞地區和平穩定。中方堅決反對抱持冷戰思維、搞小集團政治的作法，堅決反對製造和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的言行。



毛寧強調，一個中國是歷史事實和國際共識。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。美日政府在台灣問題上均向中方作出過鄭重承諾，特別是日本還負有對台灣侵略和殖民統治的嚴重歷史罪責，尤其應該重信守諾、謹言慎行。我們敦促美方把拜登總統關於美國不支持“台獨”的承諾落實到行動上。



毛寧指出，中國在東海和南海的活動完全符合國際法，無可非議。釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中方將堅決應對侵犯中國主權的不法行為。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方願繼續通過對話協商與有關當事方妥善處理涉海問題，共同維護南海和平穩定。同時，中國的領土主權和海洋權益不容侵犯，中國維護自身合法權利的決心意志堅定不移。



毛寧說，美日歪曲事實和真相，嚴重損害中國領土主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，才是地區和平穩定的真正威脅。



毛寧強調，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國決不允許任何國家干涉中國內政、損害中國利益、抹黑中國形象，將堅決捍衛自身主權、安全和發展利益，致力於維護亞太地區和平穩定和持久繁榮。

