美日稱中國加速核武庫建設　外交部：虛假敘事

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京4月12日電（記者 海涵）據報導，10日拜登會見岸田文雄並發表聯合聲明。聲明稱美日決心以現實、務實方式實現無核武世界。中國在不透明、未進行有意義對話的情況下加速核武庫建設，對全球和地區穩定構成關切。外交部發言人毛寧就此表示，美國、日本對中國核政策表達所謂的關切，完全是脫離事實、別有用心的虛假敘事，中方堅決反對、絕不接受。



毛寧指出，中國奉行不首先使用核武器政策，承諾不對無核武器國家和無核武器區使用核武器，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不參加任何形式的軍備競賽。任何國家只要不對中國使用核武器，就不應該感到中國核武器的威脅。



毛寧說，美國擁有世界最大、最先進核武庫，卻頑固堅持首先使用核武器政策，為別國量身定制核威懾，投入巨資升級“三位一體”核力量，在軍控領域大肆毀約退群，強化北約核聯盟，擴大與盟國的先進軍事技術合作。日本作為核爆受害者，非但不要求美國核裁軍，反而倚仗美國的“核保護傘”，發展先進導彈攻防能力，配合美戰略力量前沿部署。美、日相關消極舉動破壞了全球和地區的戰略平衡與穩定，阻礙了國際軍控裁軍進程，擾亂了地區和平與安寧。國際社會有理由對此感到嚴重關切。



“正人者必先正己。”毛寧表示，美、日應反躬自省，端正態度，停止破壞國際核裁軍與核不擴散體系，切實降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，給國際社會一個負責任的交代。

