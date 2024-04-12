馬英九題贈中評：溝通兩岸促進和平

馬英九題詞寫下“溝通兩岸 促進和平”八字贈予中評社。（中評社 林艶攝） 中評社北京4月12日電（記者 林艶）馬英九4月1日至11日率台灣青年赴大陸訪問，並於昨日結束行程搭機返回台灣。在過去的11天裡，馬英九一行參訪了廣東、陝西和北京，並在4月10日參加了“習馬二會”，中評社特派記者也隨團全程參與了此行報導。期間，馬英九特別題詞寫下“溝通兩岸 促進和平”贈予中評社。



中國評論是1997年在原海協會會長汪道涵先生親自指導下成立的，長期以來奉行“溝通兩岸 融匯中華”的主旨，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展。因此26年多來，在兩岸關係的重要歷程中總有中評社記者的活躍身影與不可或缺的話語。其中，馬英九在兩岸關係中的三次重大活動，都得到了中評社的全力以赴採訪報導。



2015年11月7日，兩岸領導人在新加坡舉行首次會面，實現了跨越66年時空的歷史性握手，中評社派出7位記者赴新加坡進行了全方位詳實報導。去年3月27日至4月7日，中國國民黨前主席、台灣地區前領導人馬英九首次赴大陸祭祖，並帶領一批青年學子與大陸學生交流，訪問了南京、武漢、長沙、重慶、上海等多個城市，中評社派出一位記者隨團全程報導。今年4月1日至11日馬英九再次率團赴大陸並在北京舉行“習馬二會”，中評社亦派出兩位記者全程隨行報導，所採訪的大量圖文，受到兩岸各界高度關注。



中評社記者通過大量的現場生動圖文和輿論觀點解讀報導，記錄了生動的兩岸交流場景，在兩岸之間傳遞善意，為避戰促和發揮獨特的輿論作用。中評社為溝通兩岸、促進和平所做的貢獻及所發揮的作用，獲得馬英九的認同，因此在《馬英九首次訪問大陸——中評社新聞報導及評論集》的扉頁上，馬英九特別題詞“溝通兩岸 促進和平”予中評社，加以勉勵。

