中評回顧：馬英九體驗中華老字號讚不絕口

馬英九一行參觀非遺作品。（中評社 林艶攝） 中評社北京4月12日電（記者 林艶）4月9日上午，中國國民黨前主席馬英九一行在結束長城之行後，來到北京坊用餐。期間，還在北京市西城區委書記孫碩、市台辦主任霍光峰陪同下參觀了勸業藝術中心，觀展覽、看非遺、品傳統文化，馬英九連連稱讚。



作為北京營城建都肇始之地，西城區承載了北京3000多年的建城史、870多年的建都史，也是蜿蜒近3200公里的中國大運河世界遺產北端點，並擁有各類老字號企業近百家。當天中午，馬英九也參觀了正在勸業場藝術中心舉行的西城區老字號創新發展體驗展。馬英九依次來到菜百、內聯升、一得閣、戴月軒、元隆雅圖等老字號攤位，透過一件件匠人大師的作品感受中華文明深厚底蘊。



雕漆是中華民族獨有的藝術，當馬英九看到北京華方藝術中心館藏的《唐人詩意》漆雕作品時，被其大氣磅礴、華美富麗以及做工之精美所吸引，馬英九近距離俯身細看後說“雕刻的可真細”。隨後，聽到古箏演奏家現場彈奏的民樂代表《茉莉花》，馬英九也特別駐足認真欣賞，曲目演奏完畢後，馬英九還上前與演奏家握手並讚美其技藝了得。來到張一元清茶攤位時，馬英九品嘗了精致綠茶和優質茉莉花制成的花茶，並直接喝了大半杯，他說，“第一次喝到這種茶，非常香”。

