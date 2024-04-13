王英津答中評：習馬二會助力打破兩岸僵局

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津 中評社香港4月13日電（記者 郭至君）中共中央總書記習近平10日下午在京會見中國國民黨前主席馬英九一行，這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面，也是第一次在北京會面。對此，中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津教授接受中評社記者採訪時表示，習近平總書記在這個講話中，注重從中華民族的角度論述兩岸關係，這是新形勢下大陸對台工作論述的一個新亮點、新變化。



王英津告訴中評社記者，過去大陸多使用“兩岸同屬一個中國”的表述，而此次較多地使用了“兩岸同屬於中華民族”。相較於“一個中國”，“中華民族”的意涵更寬泛，不僅照顧到了馬英九在島內的壓力，同時也更容易團結廣大台灣同胞積極參與兩岸互動交流。總之，用台灣民眾容易接受的語言和表達方式來敘事是這次講話的一大特點。然而，表述方式的變化並不意味著大陸在一個中國原則和“九二共識”問題上有所鬆動。一個中國原則和“九二共識”始終是大陸不可動搖的政治原則。



王英津表示，自2016年5月民進黨上台後，民進黨當局拒不接受一個中國原則和“九二共識”，並逐步採取一系列措施限制兩岸交流，同時進一步在島內推動“去中國化”，致使兩岸關係陷入僵局、地區局勢日趨緊張。隨著2024年5月20日賴清德的即將上任，未來兩岸關係的走向及大陸對台政策是否調整，一時成為兩岸各界關注的焦點。在這一關鍵時間節點，習近平總書記利用會晤中國國民黨前主席馬英九之際，就大陸對台政策及兩岸關係發展的有關重大問題進行了闡釋，清晰地表明了大陸的原則立場和態度，再次明確“九二共識”為兩岸和平發展的政治基礎，“九二共識”是推動兩岸關係和平發展的定海神針，有力回擊島內“台獨”勢力唱衰、污蔑“九二共識”瓦解兩岸政治基礎的做法，有助於廣大台灣同胞認清“九二共識”重要意義，珍視和維護“九二共識”反對外部勢力干涉、反“台獨”分裂行徑，推動兩岸關係重回正軌。同時，向台灣社會釋放了恢復和擴大兩岸交流的善意和誠意。

