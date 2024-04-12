李義虎答中評：習馬二會引領兩岸和平發展

北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎（中評社資料照） 中評社香港4月12日電（記者 郭至君）中共中央總書記習近平10日下午在京會見中國國民黨前主席馬英九一行，這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面，也是第一次在北京會面。對此，北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎接受中評社記者採訪，細談了他對這次會見的感受。李義虎表示，雖然習總書記的這個講話是在會見馬英九的場合發表，但承續著2019年《告台灣同胞書》發表40周年紀念會重要講話、二十大報告涉台部分的基本精神、基本脈絡，彼此間有著很深的內在聯繫，是又一個非常重要的對台政策講話。講話通篇以“中華民族”、“中華文明”、“中華文化”為主旋律，以“四個堅定”為核心論述，格局宏大、胸懷寬廣、氣勢恢宏，同時立意深刻、言近旨遠、語重心長。



李義虎說，首先，總書記講話的切入點非常好，提供了精準把握兩岸關係本質和趨勢的歷史方位和時空背景。既有很強的歷史縱深感，即中華民族有5000多年的漫長歷史，又有“世界”這樣一個橫向的時空坐標，他強調“中華民族是世界上偉大的民族”，我們有“舉世無雙的中華文明”。這樣的格局和氣勢，能夠使大家從歷史的長度和世界的寬度去看待兩岸問題，打破“孤島思維”和分裂勢力製造的信息繭房，特別是，能夠從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。



李義虎告訴中評社記者，“目前兩岸關係發展再次處於歷史的十字路口，有一個何去何從、如何選擇的問題。習總書記的講話表明，要有正確的歷史認知，選擇正確的發展道路，擔負起共同的責任。應該說，這些對兩岸和平發展有著很強的引領性作用。”

