中評花絮：在馬英九入住的酒店偶遇泰國公主

泰國公主詩琳通離開下榻酒店（中評社 林艷攝） 中評社北京4月11日電（記者 林艶）馬英九一行4月11日上午結束大陸訪問之行，搭乘飛機返回台灣。昨天早上近7點離開下榻的中國大飯店時，馬英九特別和飯店總經理Stephan Kapek等一眾工作人員握手合影。中評社記者注意到，馬英九此行在北京入住的中國大飯店非常有來頭，被稱為“第二國賓館”。



中國大飯店位於北京商務中心區，曾接待過幾十位國家元首和政府首腦。每年接待高級政務、商務客人上百次，承辦的大型會議等國際商務活動數百場。4月8日上午，中評社記者就在中國大飯店偶遇來華訪問的泰國公主詩琳通，有趣的是在馬英九訪問北大的前兩天，詩琳通公主也剛剛訪問過北京大學。



應中國政府邀請，泰王國瑪哈扎克里·詩琳通公主殿下於4月4日至10日訪問中國，這是她第51次訪問中國。6日，公主一行到訪北京大學，並回憶了2001年在此研學時的難忘點滴。7日，國務委員諶貽琴在北京會見泰國公主詩琳通。除北京外，詩琳通公主還將訪問四川。



瑪哈·扎克里·詩琳通，泰國公主，1955年4月2日出生，是泰國前任國王普密蓬·阿杜德的次女，詩麗吉·吉滴耶功王後的第3個孩子。詩琳通公主是傑出的中泰友好使者，為促進中泰兩國人民的相互瞭解和傳統友誼，推動中泰教育、文化、科技等領域務實合作做出了積極貢獻，是中國人民的老朋友。1981年5月，首次訪問中國，成為泰國王室成員訪華第一人。



詩琳通公主熱愛中國文化，在過去的42年裡，曾50多次訪問中國。2019年9月17日，國家主席習近平簽署主席令，授予她“友誼勛章”，感謝她為促進中泰兩國人民相互瞭解以及為推動中泰教育、文化、科技等領域務實合作作出的積極貢獻。



詩琳通公主對中國文化產生興趣，得於詩麗吉王後的引導。詩麗吉王後喜歡音樂和語文，對東方國家特別是中國、柬埔寨、越南等近鄰國家的語言文化更感興趣。詩琳通公主先後師從中國大使館選派的9位資深中文教師，研習中文和中國文化，學習使用漢語拼音、普通話和中文簡體字，在泰國掀起“中國文化熱”。詩琳通公主也曾於2001年在北京大學研修中國語言文化，並獲得北大頒發的名譽博士學位。同時，詩琳通公主著書立說，向泰國人民介紹中國，為增進中泰兩國人民的相互瞭解和友誼作出了卓越的貢獻。

