中評回顧：後會有期　馬英九北大敘舊興奮

馬英九和台灣青年與北大師生自拍比“耶”。（中評社 林艶攝） 中評社北京4月12日電（記者 林艶）馬英九4月9日率台灣青年赴北京大學參訪交流，這也是一次回訪之旅，去年7月北大黨委書記郝平曾應馬英九基金會邀請率大陸高校師生團訪問台灣。因此，中評社記者看到，對於這次的再重逢敘舊，馬英九非常高興，特別是到北大後，一下車就見到老朋友郝平以及去年赴台的陸生們，他開心地和大家一一握手並表示，“能來北大很興奮”。



在郝平和龔旗煌的陪同和講解下，馬英九一行參觀了華表、校友橋、大雅堂等北大文物和建築，郝平向來賓詳細講解了它們的文化內涵和由來。一路上，馬英九不僅和郝平等聊個不停，還和北大的師生們交流互動，和朝氣蓬勃的北大年輕學子們在一起，馬英九也變得更加年輕活潑起來。比如，當有北大學子拿著自拍杆邀請馬英九和台灣青年一起自拍時，馬英九非常高興地同意，他還打趣地說道“沒問題，不收錢的”。聽到“3－2－1，耶”時，他還很認真地比出了一個“耶”的手勢，然後發現衹有自己比“耶”，還和大家分享了這個梗，還和引來現場一陣開心笑聲。



隨後，馬英九一行沿著未名湖東岸、北岸步行參觀，來到未名湖北岸乾隆石碑旁，看到太極拳世界冠軍、北大體育教研部教師柴雲龍正帶領對外漢語教育學院2023級博士生劉佳蕾等進行太極拳展演，也吸引了馬英九和台灣青年駐足。期間，柴雲龍熱情地邀請馬英九一起練習太極拳。馬英九愉快地接受了邀請，他說別讓我被人笑就可以，然後立即脫下西服和同學們一起練起來。“吸氣打開、呼氣合手、歸元收勢……”馬英九在柴雲龍的帶領下，認真地練習了太極拳的幾個基本動作。當聽說參與太極拳展演的黃羽滋來自台灣新竹，目前在北大學習景觀設計，馬英九高興地與他進行交談。



在臨湖軒中廳，馬英九與北大教師代表進行茶敘交流，謝曉亮、朱松純、錢乘旦、鄧小南、李義虎等多位來自北大的專家學者，向馬英九介紹了北大相關學科的發展。席間，北京大學國際關係學院教授、燕京學堂名譽院長袁明與北京大學化學與分子工程學院教授、北京石墨烯研究院院長、九三學社中央副主席劉忠範院士向馬英九贈送由中國科學院院士、北大醫學教授韓啟德揮毫潑墨書寫的“義”字書法作品。

