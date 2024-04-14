周小柯答中評：習近平講話 對台胞誠摯關懷

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（圖片由受訪者提供） 中評社香港4月14日電（記者 段曉魯）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行，這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面。北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社採訪，他表示，習近平總書記此次講話站在中華民族偉大復興戰略全局，強調要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，全面深入闡述了兩岸關係與民族復興重要意義。



周小柯表示，這充分彰顯出以習近平同志為主要代表的中國共產黨人大公無私的崇高品質，始終將中華民族利益放在首位，致力於實現中華民族偉大復興，並在中華民族偉大復興進程中解決台灣問題。衹有實現祖國完全統一，才能切實維護中華民族整體利益，確保台灣繁榮穩定和長治久安。



周小柯亦表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是廣大台灣同胞的共同心聲。馬英九帶領台灣青年訪問大陸，以實際行動順應了民眾的這種心聲。中共中央總書記習近平會見馬英九一行，明確有力地向2300多萬台灣同胞表明，祖國大陸高度重視台灣同胞的利益福祉，高度重視兩岸交流合作，誠摯歡迎廣大台灣同胞瞭解大陸、融入大陸。希望兩岸同胞多走動、多來往、多交流，特別是更多的台灣青年多到大陸走走看看，通過交流合作，增進瞭解、擴大共識、深化互信，共同為實現中華民族偉大復興中國夢攜手打拼，共享發展機遇和發展成果。



關於習總書記在講話中提出了四個“堅定”，周小柯稱，四個“堅定”系統深刻闡述了如何在兩岸問題上維護中華民族整體利益，包括兩項基礎性工作和兩大目標。基礎之一是堅定守護中華民族共同家園，關鍵是堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，絕不允許任何人、任何勢力破壞我們的共同家園。基礎之二是堅定鑄牢中華民族共同體意識，主要是共同的歷史文化、民族精神和心靈契合，為中華民族偉大復興提供精神支撐。兩大目標是堅定共創中華民族綿長福祉和堅定實現中華民族偉大復興，兩者是一致的，核心要義都是為包括台灣同胞在內的全體中國人民和中華兒女謀福祉，讓中華民族以更加昂揚的姿態屹立於世界民族之林。

