銀行小微企業金融服務監管評價制度將修訂

中評社北京4月11日電／據中國證券報報導，4月10日，在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上，國家發展改革委、人民銀行、金融監管總局等部門相關負責人表示，將全面落實《統籌融資信用服務平台建設提升中小微企業融資便利水平實施方案》部署要求，進一步優化征信市場布局；修訂商業銀行小微企業金融服務監管評價制度，進一步完善評價指標體系；修訂小微企業貸款風險分類辦法，根據小微企業貸款特點，完善差異化的分類標準。



完善信用信息歸集和共享清單



國家發展改革委副主任李春臨表示，近年來，國家發展改革委會同人民銀行、金融監管總局等有關部門全面加強社會信用體系建設，持續深化信用信息共享應用，加快構建全國一體化融資信用服務平台網絡，深入推進“信易貸”工作，為推動緩解銀企信息不對稱難題，促進中小微企業融資提供了“信用方案”。



“此次《實施方案》提出新增歸集17類、37項信用信息，並明確了歸集共享的具體內容和方式。”李春臨表示，將根據需要適時對信用信息歸集和共享清單進行更新，不斷豐富和完善這個清單，以便利金融機構向經營主體提供信用融資服務。



對已在國家有關部門實現集中管理的信用信息數據，要加大“總對總”共享力度，減少地方重復歸集工作量，提高信息共享效率。李春臨介紹，目前從國家層面來講，人民銀行有征信系統，發改委有信用信息共享平台，這兩個是國家頂層的信用信息歸集平台，未來也要雙向聯通，現在信用平台已經向銀行進行了開放。



進一步優化征信市場布局



近年來，我國市場化征信機構發展迅速，在提升信用融資匹配效率方面發揮了重要作用。中國人民銀行征信管理局局長任咏梅表示，人民銀行將按照黨中央關於建設覆蓋全社會征信體系的決策部署，全面落實《實施方案》部署要求，持續做好征信市場的培育和管理。具體而言，她表示，一是進一步優化征信市場布局。把握新質生產力發展機遇，深化征信供給側改革，支持征信機構運用大數據、人工智能等新技術進行產品創新，為普惠金融發展提供多元化、差異化的信用信息服務。二是進一步推動各類信用信息共享應用。會同國家發展改革委，共同推動信用信息平台依法合規向征信機構穩步開放數據，充分發揮數據乘數效應。三是持續加強征信監管。堅決落實強監管、嚴監管要求，將所有征信活動依法納入監管，全面保護信息主體合法權益和信息安全。

