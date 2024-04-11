中國第四十次南極考察圓滿完成

中評社北京4月11日電／據科技日報報導，4月10日6時26分，“雪龍”號極地考察破冰船停靠山東青島，標誌著由自然資源部組織的中國第40次南極考察圓滿完成。自然資源部與山東省人民政府在青島奧帆基地碼頭舉行歡迎儀式並舉辦為期三天的開放日活動。



在10日舉行的中國第40次南極考察返航新聞發布會上，國家海洋局極地考察辦公室黨委書記郭利偉介紹，此次考察首次由“雪龍”號、“雪龍2”號與“天惠”輪三船保障實施。中國第40次南極考察隊於2023年11月1日從國內出發，歷時5個多月，總航程8.1萬餘海里，圓滿完成各項考察任務。圍繞氣候變化對南極生態系統的影響與反饋等前沿科學問題，完成對宇航員海、阿蒙森海、羅斯海、南極半島鄰近海域、普裡茲灣等海域的調查監測；開展了生態系統和近岸海洋、土壤、地質、大氣、雪冰、空間等環境的綜合調查監測，取得一批重要科研成果。



“秦嶺站主體建築的建設是本次考察的重點工作。”中國極地研究中心（中國極地研究所）主任劉順林表示，秦嶺站是我國繼長城站、中山站之後的第三個南極常年考察站，同時也是我國在南極的第五個考察站。該站的建成將為評估南極生態環境和氣候變化提供基礎支撐，為瞭解羅斯海區域自然特徵提供重要保障，為更好地“認識極地、保護極地、利用極地”發揮重要作用。



談到考察的亮點工作，中國第40次南極考察隊領隊張北辰表示，考察隊順利完成長城站、中山站、昆侖站、泰山站、秦嶺站的站基度夏調查監測任務。在南極宇航員海、阿蒙森海、南極半島海域、普裡茲灣、羅斯海進行大洋調查及科學研究，通過開展營養級結構調查，為探究目標海域關鍵物種的基礎食物源及其營養結構關係提供重要科學支撐。首次在阿蒙森海布放國產生態潛標，逐步構建潛標陣列，通過長期錨系潛標觀測手段，揭示南大洋海冰與環流等基礎環境變化對全球大洋物質循環、海—氣—冰相互作用格局的影響。



記者瞭解到，國內自主研發的近紅外望遠鏡、可移動太赫茲望遠鏡系統、南極無人值守智慧能源系統、“雪豹”2極地特種載具、無人智能載具等多種技術儀器裝備，在南極現場開展了應用和測試，提高了我國認識極地、保護極地、利用極地的基礎水平。



本次考察期間，船、站合計支撐完成38個高校、科研院所承擔的國家“五大類”科研項目，數量較上一年度提升52%。研究內容涉及極地海洋、極地生物圈、極地土壤與岩石圈、極地冰凍圈、極地觀測探測等。