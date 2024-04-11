各地加快推進配售型保障性住房建設

中評社北京4月11日電／據新華社報導，記者從住房城鄉建設部近日在浙江省杭州市召開的保障性住房建設工作現場會上瞭解到，今年以來，各地正在加快推進配售型保障性住房建設，許多城市在明確保障對象標準、以需定建、用地保障、資金監管等工作機制上形成了一些好的經驗做法。



據住房城鄉建設部相關負責人介紹，截至目前，全國已有65個城市報送2024年保障性住房建設計劃和項目。其中，西安今年計劃籌建1.5萬套保障性住房；深圳已啟動13個項目、共計1萬套保障性住房建設；杭州今年籌建的12個保障性住房項目已開工3個，剩餘9個項目將在6月底前開工建設。



該負責人強調，各地要切實推動保障性住房建設落地落實見到成效。目前，許多城市在明確保障對象標準、以需定建、輪候庫建設、用地保障、資金監管、配售價格、建設分配管理工作機制等方面形成了一些好的經驗做法，尚未出台實施意見和配套政策的城市要充分學習借鑒，加快推動政策出台，盡快形成保障性住房政策體系。



會議要求各地壓茬推進保障性住房建設，扎實做好項目前期工作，實現淨地供應，完善規劃設計方案，盡快達到開工條件，形成實物工作量。已經開工建設的，要抓好施工組織管理，保證工程質量和施工安全，加大投入力度，加快施工進度，讓群眾早日住上新房，有實實在在的獲得感。



同時，要抓“好房子”建設。按照綠色、低碳、智能、安全的標準，做好戶型設計、配套設施建設、公共服務供給，把保障性住房建設成“好房子”。要抓住房發展規劃編制。將保障性住房作為住房發展規劃的重要內容，堅持以需定建，摸清底數摸清需求，科學確定保障性住房發展年度計劃和發展規劃，做好項目謀劃和儲備。