仇長根語中評：習馬二會為兩岸關係架橋開路

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社圖片） 中評社北京4月15日電（記者 海涵）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前接受中評社記者採訪時指出，習馬二會釋放兩個信號：一是“習馬二會”為兩岸關係“架橋開路”，具有深刻的政治意涵；二是“習馬二會”充分展現中共對解決台灣問題的高度自信與耐心。



仇長根說，習近平總書記在此時會晤中國國民黨前主席馬英九有兩個重要意義：一是“習馬二會”對當前兩岸情勢螺旋惡化具有一定的“緩衝”作用。兩岸關係緊張已持續8年，原溝通管道中斷，連台軍方負責人也坦承，晚上睡覺“提心吊膽”。“214”撞船惡性事件陰霾未除，距520賴清德上台僅剩一個月，美台軍事合作變本加厲。在這樣的背景之下舉行“習馬會”本身對民進黨有震撼提醒——堅決反“台獨”反外部干涉，希望兩岸同胞“共同追求和平統一的美好未來”。馬的一言一行也證明，希望此行能有助於緩和兩岸緊張局勢，這也是絕大多數台灣民眾的期待。



二是“習馬二會”至少取得五大共識，即堅持一個中國原則；堅持“九二共識”、反對“台獨”；“兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫”；希望“兩岸和平、擴大（青年）交流、為兩岸同胞謀福祉”；“共同傳承中華文化，致力振興中華”。這些共識有利於打開兩岸和平穩定之窗，有利於改善兩岸關係的空間增大，有利於兩岸關係朝正確方向往前走，端看民進黨當局如何回應。

