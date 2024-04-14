包承柯答中評：習近平講話論述使命

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料圖） 中評社北京4月14日電（記者 海涵）中共中央總書記習近平10日下午在北京會見馬英九一行，這是相隔9年之後兩人再次會面。上海東亞研究所副所長包承柯日前就此接受中評社記者採訪時指出，習總書記會見馬英九時發表的講話高屋建瓴，是習總書記迄今為止第一次就兩岸關係與中華民族偉大復興作出的完整論述，全面分析中華民族所面臨的四大任務，具有開拓性和引領性，清晰指出了兩岸共同構建中華民族偉大復興的歷史使命和目標方法，是習總書記在兩岸和平統一問題上提出的更高思想境界。



談及習馬二會的意義，包承柯認為，具有時代性和重要的現實意義。首先，馬英九先生今年訪問大陸的行程包括廣東、陝西、北京，他一路走來看到了深圳的現代化、拜謁了孫中山先生故居、參加了黃帝公祭典禮、參觀了北京故宮等，他帶領台灣青年對當代中國、近現代中國、古代中國的面貌有了深刻認識和理解。



其次，2024年台灣地區領導人選舉之後，兩岸緊張關係不降反升。在兩岸正走向危險的背景之下，馬英九帶著台灣青年來大陸參訪，並在此行中強調“九二共識”、反對“台獨”，向外界傳遞出兩岸共同反對“台獨”分裂的強烈信號。



第三，習近平總書記在與馬英九的會見中，強調中華民族偉大復興的意義和任務，對兩岸中國人和中華民族子孫後代提出了新的共同期待。



包承柯表示，習總書記會見馬英九時發表的講話高屋建瓴，從四個方面完整敘述了對中華民族歷史使命、中華民族未來發展的整體思考，就中華民族偉大復興這一命題進行了深度闡述。這是習總書記迄今為止第一次完整論述、全面分析中華民族所面臨的四大任務，具有開拓性和時代引領性，清晰指出了兩岸共同構建中華民族偉大復興的歷史使命、目標和方法，是習總書記在兩岸和平統一問題上提出的更高思想境界。無論是兩岸處於當前的分治狀態，亦或是未來兩岸走向和平統一的時代，這一論述都十分重要，具有強烈的時代性和前瞻性。

