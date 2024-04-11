日媒：美日同盟迎來“重要升級”

中評社香港4月11日電／日經中文網指出，美國總統拜登4月10日在日美首腦會談後的聯合記者會上表示美日同盟是“防衛性的”。防衛合作體制將是美日同盟成立以來最重要的升級。



日本首相岸田文雄與拜登4月10日在華盛頓的白宮舉行了約1個半小時的會談，發表了聯合聲明，表達了維護國際秩序的決心。



美國將推動與澳大利亞、韓國、菲律賓等同盟和志同道合國家合作提高威懾抑制力的“綜合抑制”的增強。除了日本根據美英澳三國的安保框架“三邊安全夥伴關係(AUKUS)”在技術方面提供協助之外，還將擴大至4月11日舉行的美日菲首次首腦會談等合作框架。



岸田文雄在首腦會談後一同出席的記者會上，斷言稱“在世界任何地方，我們都絕對不能允許通過武力或威壓單方面改變現狀的企圖”。同時表示“我們確認了將與同盟國和志同道合國家展開合作，毅然加以應對”。



拜登強調“日美正在推進(美軍與日本自衛隊的)指揮與控制的現代化，為實現無縫、有效的合作而提高互操作性。這是自同盟成立以來最重要的升級”。同時還表示“這不是針對特定國家，也不是針對地區的威脅”。



圍繞釣魚島（日稱“尖閣諸島”），再次表明屬於基於《美日安全保障條約》第5條的對日防衛義務的適用對象，稱“這是毫不動搖的決心”。



在安保領域，基於日本2022年底確定的國家安保戰略等3個安保相關文件的新的日美防衛合作成為議題。日本自衛隊與駐日美軍推動部隊部署一體化的機制被認為目的在於應對緊急情況，迅速應對危機。



日本自衛隊將於2024年度末成立統一指揮海陸空部隊的“統合作戰司令部”也將成為其中的一環。美方具有將部分指揮控制權賦予橫田基地(位於東京都)的駐日美軍司令部、明確對等官員的方案。



為了使日本擁有“戰斧”巡航導彈來作為反擊能力，美國將在訓練方面提供合作。除高超音速武器對策之外，在防衛武器裝備的聯合開發方面，也敦促包括民間企業在內、日本防衛省和美國國防部進行磋商。



另一方面，日美首腦還表示了重視與中國的對話的意向。岸田表示“將在各個層面與中國保持密切溝通”。表示“將在與同盟國美國建立牢固信賴關係的基礎上，推動中國履行作為大國的責任”。



拜登也就中美關係表示“正在改善雙方的溝通渠道”，表示與中國領導人“已達成協定，只要有想談的事情，隨時保持私人聯絡”。