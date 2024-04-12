中評關注：美國華人學者探討習馬二會的意義

（由左至右）王中平、顧雅文、温桂芃、徐中（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯4月11日電（記者 宋楷文）在這個複雜多變的國際環境中，兩岸關係始終是全球關注的焦點。4月10日，中共中央總書記習近平與馬英九在北京的會晤，引起了美國華人學者的高度關注，並向中評社表達了他們對兩岸關係的未來發展充滿信心。“我們每個人都應該為推動兩岸關係的和平發展貢獻自己的力量，攜手共創一個和平、繁榮的未來。”



美國華夏政略研究會王中平教授說，海外華人學者長期支持兩岸和平統一，他們對於兩岸關係的和平發展給予了大力的支持。習近平與馬英九會晤中，習近平強調了中華民族的共同歷史和文化，以及對未來兩岸關係的期望。他提出了堅持“九二共識” 和反對 “台獨” 的立場： “關鍵是堅持體現一個中國原則的 ‘九二共識’ ，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。” 並強調了兩岸同胞之間的親情和共同責任，和通過對話和交流來解決分歧的重要性。 “共創中華民族綿長福祉” 和 “鑄牢中華民族共同體意識” 等概念，是促進兩岸和諧與共同發展的積極訊息。



王中平表示，“九二共識”的重要性在於它提供了一個平台，讓兩岸能夠在一個共同的框架內進行對話和交流，即使在一些具體問題上存在分歧。這一共識仍然被視為維持現狀、促進兩岸關係穩定發展的基石。台灣內部應當理性解讀“九二共識”和並接受“九二共識”。這一點在兩岸關係的未來發展中，我們海外華人學者需要持續關注。



王中平表示，習近平總書記在會晤中指出：“兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有任何外部勢力能夠分開我們。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。” 這體現了對兩岸關係未來發展的樂觀看法，兩岸關係的和諧與統一是歷史的大勢所趨。



王中平說，兩岸關係的和平發展不僅是兩岸人民的共同願望，也是中華民族整體利益和長遠發展的需要。兩岸同胞攜手合作，共同面對挑戰，為實現和平統一的目標而努力。這種積極的態度和願景對於推動兩岸關係的穩定和發展具有重要意義。在實際操作中，這需要兩岸領導人和人民的智慧和努力，以及對兩岸共同利益的深刻理解和尊重。



王中平表示，習近平與馬英九的會晤，不僅是兩岸關係發展的一個重要時刻，也是對“和平統一”的再次肯定。作為中華民族的一份子，我們每個人都應該為推動兩岸關係的和平發展貢獻自己的力量，攜手共創一個和平、繁榮的未來。

