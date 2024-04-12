湯紹成：習馬會強化中華民族在台灣的話語權

政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長湯紹成。（中評社 資料照） 中評社台北4月12日電（記者 鄭羿菲）習馬二會受到全球矚目，政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長湯紹成接受中評社訪問表示，習馬二會對台灣、對兩岸、對東亞和平發展是非常重大的貢獻，除了後續可能進一步帶動兩岸民間交流，也強化中華民族在台灣的話語權，對綠營可以說是釜底抽薪，這也是馬英九此行最大的功勞。



中共中央總書記習近平10日下午4點在人民大會堂東大廳與馬英九會面，這是繼2015年新加坡習馬會之後的第二次會面。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長。



湯紹成接受中評社訪問表示，習馬二會有新的觀察點，一是地點在人民大會堂東大廳，這也是2005年連胡會的地點。二是習近平從2019年就已不再接待台灣訪賓，後續接待台灣訪客最高層級都只到全國政協主席，習馬二會是特別拉抬了馬英九的地位與聲勢。



湯紹成說，習馬二會對台灣、對兩岸、對東亞和平發展是非常重大的貢獻。對兩岸雙方來說都有相對的需求，從馬英九的角度來看，有三個層面觀察，一是馬英九的個人定位，二是對中國國民黨的正面效應，馬英九訪陸、與習近平會面，代表國民黨與大陸之間的連結，黨與黨之間的連接再度重新活化，未來可能促成更多藍營政治人物願意訪陸。

