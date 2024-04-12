韓國瑜苗栗輔選人氣爆棚　韓式幽默又回來了

韓國瑜11日晚間到苗栗補選，不改韓式幽默逗笑選民。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜11日晚間到苗栗輔選，當上“立法院長”的他，有別於過去，穿西裝打領帶到場輔選，但一上台就發揮招牌韓式幽默，一下說自己當“立法院長”累到頭髮都掉光了，一下又說很擔心無黨籍苗栗縣長鍾東錦8年後的頭髮會不會跟他差不多？逗得台下的苗栗鄉親笑呵呵，還有人直呼熟悉的韓國瑜又回來了。



代表中國國民黨參選苗栗市長的苗栗縣議員余文忠11日晚間在苗栗市玉清宮舉辦造勢晚會，包括韓國瑜、國民黨主席朱立倫、鍾東錦、國民黨“立委”邱鎮軍、無黨籍“立委”陳超明、前苗栗市長徐耀昌和劉政鴻都到場力挺。



韓國瑜約在傍晚6點抵達，西裝筆挺的他先到玉清宮參拜，隨後才在眾人的簇擁下緩緩走進會場，路途間許多苗栗選民看到韓國瑜都忍不住驚聲尖叫，韓國瑜也一一親切的和選民打招呼，等待上台期間，更有許多韓粉爭相跑到台前要和韓國瑜合照。



隨後韓國瑜上台一開場就笑說，今天一到苗栗就有鄉親問他當“立法院長”累不累？他說自己做了兩個半月連頭髮都掉光了，所以大家看他是累還是不累？他很擔心鍾東錦8年後頭髮會不會變得跟他差不多？熟悉的韓式幽默又回來了，逗得台下支持者哄堂大笑。



韓國瑜表示，武俠小說裡少林寺有武當派和峨嵋派，而過去大家印象中的苗栗都是比較鄉下的，但現在已經變了，因為苗栗就像少林寺裡的武當派有後發優勢，除了有優秀的縣長鍾東錦外，苗栗在“立院”還有4個“立委”，包括苗栗縣選出來的國民黨“立委”邱鎮軍和無黨籍“立委”陳超明，還有在台北市選出來的國民黨“立委”徐巧芯和台中市選出來的國民黨“立委”羅廷瑋，全都是苗栗人，現在還有余文忠準備接棒當苗栗市長，真是苗栗的福氣。

