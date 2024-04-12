黃正聰語中評：習馬二會讓兩岸旅遊回春契機

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月12日電（記者 方敬為）針對習馬二會對兩岸觀光旅遊的效應，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰接受中評社訪問表示，從台灣觀光類股大漲的反應來看，兩岸旅遊確實有回春契機，尤其習近平提到“樂見大陸民眾到寶島看看”，可能會落實到官方政策上，相信這對兩岸觀光發展有正面效果，台灣觀光業者也就有所期待。



黃正聰，台灣清華大學資訊博士，兼任中台灣觀光產業聯盟協會理事長、中台灣教授協會理事長，曾任“行政院”觀光發展推動委員、民宿協會全聯會秘書長、台北市政府及台中市政府市政顧問等職，研究專業領域包括生態觀光、管理資訊系統、觀光媒體設計、旅遊電子商務等。



習馬二會4月10日在北京登場，習近平公開表示“樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”，市場樂見重啟兩岸觀光鬆綁訊號，11日台灣的觀光航空股噴發，包括五福、燦星、山富等旅遊業者股票漲停，華航與長榮航也漲1%以上。



談到台灣旅遊業者的振奮，黃正聰說，有兩個原因，首先是近年來兩岸旅遊急凍，台灣方面即使有意恢復觀光交流，但中國大陸官方很少有明確政策宣示，這次由領導人開口，創造兩岸旅遊回春的契機；其次是，台灣方面先前因為考量觀光開放兩岸應相互對等，再次禁止赴陸團體旅遊，現在或許透過中國大陸釋出善意，台灣的政策可能轉圜，業者有所期待。

