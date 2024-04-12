吳子嘉：副“閣揆”鄭麗君擋林佳龍與鄭文燦

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北4月12日（記者 黃筱筠）賴清德宣布由民進黨前主席卓榮泰擔任520之後“行政院長”，“副院長”由鄭麗君出任。《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問指出，鄭麗君“副院長”人事第一波就公布，主要是阻擋現任“副院長鄭文燦與“總統府”秘書長林佳龍。現在林佳龍只能選擇當“外交部長”，而鄭文燦更說不用考慮他。林佳龍、鄭文燦知道不可能當“院長”，就想要當有實權的“副院長”，加上有派系力量，但賴清德宣布鄭麗君當“副院長”，林、鄭的局已經破除，鄭麗君是賴很用心的佈局。



吳子嘉說，對於賴清德目前曝光的人事名單來看，美國大選11月底以前，以維穩為目的。美國選舉前，兩岸不要出事，以台灣不出事為主要目標。而卓榮泰對賴清德來說是可靠的人，就是執行長，賴的分身，這也代表賴清德要跳到施政第一線。



他認為，賴清德上任首要就是拉高民調，因為得票率只有四成，民調不能輸給蔡英文。至少滿意度與信任度要過五成，這是低標，另負面評價應該要拿到四成以上，才算過關，這才能算是執政好的開始。賴清德任用卓榮泰，想要求人不如求己，親力親為自己努力拉高民調。



他也表示，至於鄭麗君“副院長”的佈局，“是一個副院長幹掉兩個副院長”，這是很清楚佈局。前面放話、謠言一推，就是林佳龍、鄭文燦想要“副院長”的位置。第一波先公佈鄭麗君，就是排除法，把林、鄭兩人排除，把整個佈局明朗化，鄭麗君一個“副院長”，等於否定兩個“副院長”。現在林佳龍願意去當“外交部長”，鄭文燦就說可以不用思考他，這是鄭麗君的功能，之前一大推的謠言要帶風向，林佳龍與鄭文燦至少想當“副院長”。

