苗栗市長補選倒數　藍軍大咖全力衝刺

苗栗市長補選藍營展現團結氣勢，勢在必得。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立委”邱鎮軍因當選“立委”而空出的苗栗市長職缺將在4月13日展開補選，代表國民黨參選苗栗市長的苗栗縣議員余文忠11日晚間舉辦造勢晚會，特別邀請許多藍營大咖到場接力助講，展現勢在必得的決心。



余文忠11日晚間在苗栗市玉清宮舉辦選前之夜造勢晚會，包括國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦、“立法院長”韓國瑜、國民黨“立委”邱鎮軍、無黨籍“立委”陳超明、前苗栗市長徐耀昌和劉政鴻都到場力挺，現場更吸引近3000人擠爆會場，展現藍軍團結氣勢。



朱立倫致詞時表示，余文忠非常用心且認真，針對這一次苗栗市長補選，已做好萬全準備，因應老人化社會，貼心地為長輩規劃出“生日禮金再加碼”、“免費醫療和休閒專車”以及“敬老服務馬上辦中心”等3項政策，除了嘉惠長輩之外，對於3代或4代同堂的家庭而言，能讓年輕人無顧之憂，此外，余文忠也擬定了包括“智慧苗栗”、“舒適交通”、“發揚客庄”、“安老扶幼”、“安居城市”等5大市政整體發展目標和10大苗栗願景計劃，他相信余文忠一定可以讓苗栗成為宜居、宜遊、宜業的好家園。



鍾東錦都指出，長期以來經營飯店的余文忠，在企業小有成就時，就開始回饋社會，他為了幫助原住民的下一代，認養苗栗縣原鄉地區共12所學校，每年出錢出力，截至今年已邁入第14個年頭，光是捐助偏鄉小校的金額就高達新台幣近千萬元，更令人感到佩服的是，余文忠盡心盡力幫忙的學校並不在他選區範圍，光是這點就可以知道，余文忠並不是為了選票，而是發自內心的回饋地方。



鍾東錦強調，余文忠獲得苗栗鄉親支持連任2屆苗栗縣議員期間，提出將近50件提案，包含爭取生育補助津貼、通過石虎條例、增設親子公園設備等，更曾擔任前苗栗縣長徐耀昌在“立法院”的特別助理，時間長達20年，相信余文忠為地方帶來建設經費與為苗栗鄉親解決困難，兼具“中央”與地方經驗，絕對是苗栗市長的最佳人選。



余文忠除了感謝韓國瑜和朱立倫在百忙之中特地抽空來到苗栗為他加油打氣之外，也感謝前縣長徐耀昌多年來的栽培以及鍾東錦對他的全力支持。余文忠強調，未來當選市長後，一定會與2名“立法委員”陳超明與邱鎮軍密切合作，再接再厲，持續為鄉親解決問題、為苗栗帶來建設。