吳子嘉：邱垂正人事佈局 賴失兩岸機會之窗

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北4月12日（記者 黃筱筠）習馬二會聚焦中華民族，賴清德可能接受嗎？《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問指出，中華民族不涉及“主權問題”，有什麼問題？中華民族在兩岸是沒有爭議，台灣也承認自己是華人，中華民族沒有問題。他也認為，賴清德就職演說底線就是《台灣前途決議文》，多的也沒有了，對賴來說，可能覺得自己沒有講“台獨”，已經很不錯了。



傳出海基會副董事長邱垂正可能擔任陸委會主委，他也說，海基會連代理董事長都是重量級，邱垂正如果當陸委會主委，這看得出來賴清德處理的很隨便。邱垂正經歷跟學歷都不豐厚，不足以服眾，找了這種陸委會主委就是底氣不足，底氣不足怎麼跟陸方交涉，就算職務使然贏得尊重，但是背景經歷無法獲得陸方尊重，“陸方談話打開機會之窗，但賴清德這樣人事佈局，喪失機會之窗”。



吳子嘉認為，習近平談話是對台灣表達溫和良善態度，“對台灣而言是一個機會，賴清德要把握這個機會”，賴清德也應該要把握這個機會。就他了解的賴清德，應該也會把握這個機會。這個機會不是只對台灣釋出也是對美國釋出。



他指出，承認中華民族有什麼問題，當然可接受，中華民族比“中華民國”更不是問題，中華民族不涉及“主權問題”，這對民進黨有什麼問題嗎？中華民族在兩岸是沒有爭議，台灣承認自己是華人，中華民族沒有問題，但是承認中華民族不能打破兩岸僵局，只有“主權定位”問題上兩岸有解套方案，雙方都能接受，才能打破僵局恢復對話。



賴清德就職演說可能提到中華民族？吳子嘉說，賴清德底線很清楚，就是《台灣前途決議文》，應該沒有改變，就是蔡英文路線、“中華民國台灣”，多的也沒有了，賴可能認為沒有講“台獨”就不錯了。

