苗市長補選　朱立倫、鍾東錦接力獻唱輔選

朱立倫和鍾東錦接棒獻唱輔選，讓造勢晚會現場感受到輕鬆氣氛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫11日晚間到苗栗輔選，接力和無黨籍苗栗縣長鍾東錦高歌獻唱，朱立倫唱的是歐陽菲菲的名曲“感恩的心”，鍾東錦唱的則是費玉清的名曲“一剪梅”，聽得台下支持者如痴如醉，也讓人感受到苗栗市長補選輕鬆的一面。



代表中國國民黨參選苗栗市長的苗栗縣議員余文忠11日晚間在苗栗市玉清宮舉辦造勢晚會，包括朱立倫、鍾東錦、“立法院長”韓國瑜、國民黨“立委”邱鎮軍、無黨籍“立委”陳超明、前苗栗市長徐耀昌和劉政鴻都到場力挺。



鍾東錦約在下午6點就抵達會場，陪同較早到場的韓國瑜一起上台助講，但鍾致詞完後並未馬上離開，而在坐在台下等候朱立倫的到來，但因當時離朱到場時間還有約1小時，主持人在表演節目空檔，就要苗栗鄉親起鬨要鍾東錦上台獻唱，鍾也大方接受，上台高歌一曲費玉清的名曲“一剪梅”，讓苗栗鄉親難得聽到縣長的好歌喉，鍾東錦也唱得相當陶醉，鍾獻唱完後還有苗栗鄉親意猶未盡地高喊“安可”。



朱立倫則在晚間約7點20分抵達會場，當時前苗栗縣長劉政鴻和苗栗市長候選人余文忠正在台上合唱知名客家歌曲“客家本色”，兩人唱完後朱立倫隨即上台致詞，原本急著趕場的他，後來也抝不過主持人的起鬨，現場獻唱歐陽菲菲的名曲“感恩的心”，朱還要台上台下眾人一起合唱。



苗栗市長補選目前共有包括代表藍營出征的苗栗縣議員余文鍾、民進黨苗栗縣議員徐筱菁和無黨籍林志豪等3位候選人，這場補選是國民黨前苗栗市長邱鎮軍當選“立委”後而空出的職缺，藍軍雖有輸不得的壓力，但因苗栗市向來是藍營的鐵票區，所以在距離4月13日補選僅剩最後2天的造勢晚會上，從朱立倫、鍾東錦接力獻唱輔選的輕鬆氣氛，就可感受到國民黨對選情的樂觀與自信。