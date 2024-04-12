中評關注：民進黨不認中華民族 兩岸不樂觀

陸委會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月12日電（記者 鄭羿菲）習馬二會讓兩岸關係獲得緩和契機，但這樣的氛圍綠營並不領情，一是陸委會人事可望是延伸“蔡英文路線”的明確信號，二是“習馬二會”談論中華民族被陸委會評為“陷阱”，賴清德的新政府面對的兩岸關係恐不樂觀。



10日下午在北京舉行的習馬二會共論中華民族，為兩岸關係帶來轉圜的機會。對此，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山分析，中華二字是兩岸未來的通關密語，只要有中華的共識，兩岸什麼都可商量。從習馬二會，他聞到和平的契機與氣息。



比起“一個中國”、“一中各表”、“九二共識”偏政治性的語言，中華民族有更大包容性，因此學界對習馬二會創造出的“中華民族空間”，多抱有兩岸關係能走向有解、和平發展的期待。



不過，這樣的兩岸關係樂觀氛圍能否擴散、延伸卻要看綠營的態度。問題有二：一是傳出海基會副董事長兼秘書長邱垂正將獲賴清德延攬出任陸委會主委，邱垂正在蔡英文任內擔任7年多的陸委會副主委兼發言人，賴清德重用邱垂正，除了邱垂正出身新潮流派系外，更是走“蔡英文路線”的明確信號。而國台辦也已定性“蔡英文路線就是‘台獨’路線”，如此對立，兩岸春暖花開恐怕只能聞樓梯響。

